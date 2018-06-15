Порядок во время Марша равенства в Киеве будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей

Правопорядок во время Марша равенства 17 июня в Киеве, организованного ЛГБТ-сообществом, будут обеспечивать около 5 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает Интерфакс.

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Объявленное количество участников марша – 5 тысяч, соответственно, и правоохранителей будет около 5 тысяч. Количество тех, кто будет непосредственно обеспечивать порядок на марше, мы точно определим в воскресенье,

– отметил он.

Отвечая на вопрос о том, подавали ли заявки на проведение каких-либо акций в этот же день представители националистических организаций, Яровой сообщил, что такие заявки не поступали.

"У нас есть информация из соцсетей о том, что радикально настроенные люди будут делать попытки помешать этому маршу. Мы встречаемся с лидерами различных организаций, чтобы предупредить об ответственности за нарушения, связанные с безопасностью", – подытожил Яровой.

Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "Киевпрайд-2018". Добавим, что прошлогодний Киевпрайд-2017 отметился семью нападениями, в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек.

Что такое Киевпрайд?Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.