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Pornhub запускает сервис, который позволит смотреть порно в интернете абсолютно анонимно

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Pornhub запускает свой VPN
Pornhub запускает свой VPN / Фото из открытых источников

Известный порносайт Pornhub запускает свой VPN, который поможет пользователям сайта избежать блокировки в разных странах. Кроме того, VPN должен обеспечить большую анонимность.

Об этом говорится на сайте компании.

VPN будет передавать данные анонимно, без их сбора и хранения на серверах, поэтому обеспечит большую анонимность для пользователей.

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Доступна также и платная версия, которая обойдется в 12,99 долларов (399 гривен) в месяц, она должна обеспечить более быстрое соединение и работать без рекламы.

Кроме того, в ней можно выбирать страны, через которые будет идти трафик, в бесплатной версии соединение будет автоматически идти через ближайший сервер.

Как рассказал вице-президент Pornhub Кори Прайс, браузеры даже в режиме "инкогнито" не обеспечивают достаточной анонимности, особенно если пользователи пользуются публичными сетями Wi-Fi. Поэтому таким образом VPNHub обеспечит дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности.

VPN доступна на Mac, Windows, Android и iOS. Правда эта услуга не будет работать в странах, с которыми у США прекращены дипломатические отношения – Мьянма, Куба, Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

Теги: Техно Интернет Порно
Источник: 24 Канал
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