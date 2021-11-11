Порошенко больше никогда не станет президентом, – Кошкина
Источник:24 канал
У Петра Порошенко есть своя аудитория сторонников. Однако у него нет шансов больше стать президентом.
Такое мнение шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина высказала в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Она считает, что время Порошенко уже истекло.
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"У Петра Порошенко есть свой избиратель, разумеется. У него есть свое ядро. Они будут его последовательно поддерживать, вот и все", – отметила журналистка.
Может ли он нарастить свой показатель – Кошкина не смогла спрогнозировать. Однако уверена, что президентом Порошенко уже не станет.
Президентом он не станет больше никогда. Не будет. К нему можно относиться хорошо и плохо. Он сыграл свою историческую роль, она была важной. Однако этот период просто закончился. Я ничего личного не имею и отношусь к нему с симпатией, но как к человеку. Время истекло.
Кошкина: Порошенко хотел быть в Европарламенте
Еще во время президентства Порошенко в интервью Кошкиной рассказывал, что после каденции хочет представлять Украину в Европарламенте. Это была его мечта.
"Украина на этот момент должна была бы быть членом Евросоюза. Он говорил, что приложится к этому и все сделает. Я считаю, что это было бы для него хорошей перспективой политической карьеры. Если у него это получится – буду аплодировать", – заверила Кошкина.
Последний президентский рейтинг
- Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", который проводился в течение 4 – 9 ноября 2021 года, снова изменилась тройка лидеров президентского рейтинга.
- В настоящее время лидирует президент Владимир Зеленский. На втором месте – его предшественник Петр Порошенко. Закрывает тройку нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко.