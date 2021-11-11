Порошенко больше никогда не станет президентом, – Кошкина

У Петра Порошенко есть своя аудитория сторонников. Однако у него нет шансов больше стать президентом.

Такое мнение шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина высказала в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Она считает, что время Порошенко уже истекло.

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"У Петра Порошенко есть свой избиратель, разумеется. У него есть свое ядро. Они будут его последовательно поддерживать, вот и все", – отметила журналистка.

Может ли он нарастить свой показатель – Кошкина не смогла спрогнозировать. Однако уверена, что президентом Порошенко уже не станет.

Президентом он не станет больше никогда. Не будет. К нему можно относиться хорошо и плохо. Он сыграл свою историческую роль, она была важной. Однако этот период просто закончился. Я ничего личного не имею и отношусь к нему с симпатией, но как к человеку. Время истекло. Соня Кошкина Шеф-редактор интернет-издания LB.ua

Кошкина: Порошенко хотел быть в Европарламенте

Еще во время президентства Порошенко в интервью Кошкиной рассказывал, что после каденции хочет представлять Украину в Европарламенте. Это была его мечта.

"Украина на этот момент должна была бы быть членом Евросоюза. Он говорил, что приложится к этому и все сделает. Я считаю, что это было бы для него хорошей перспективой политической карьеры. Если у него это получится – буду аплодировать", – заверила Кошкина.

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