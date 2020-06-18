Генпрокурор Ирина Венедиктова попросила суд перенести избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Мол, из-за смерти его отца, которого должны были похоронить 18 июня 2020 года. Адвокаты Порошенко заявили, что придут на заседание.

На заседании Верховной Рады народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Герасимов подтвердил, что суд не перенесли. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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Также адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что недавно в СМИ появилась информация со ссылкой на Офис Генерального прокурора, что в Печерский суд подано заявление о переносе заседания об избрании меры пресечения бывшему президенту Порошенко. Со ссылкой на то, что Порошенко не может появиться из-за похорон отца. Это – циничная ложь.

Смотрите стрим об избрании меры пресечения:

Он добавил, что защита Порошенко также не получала никаких уведомлений об этом ходатайстве, ни официальных, ни неформальных.

Семья не просила об этом переносе. Мы считаем, что это манипуляция, и очень лицемерная манипуляция. Мы не просили и семья Порошенко не просила "заботиться" таким образом об их чувствах,

– сообщил Илья Новиков.

Святослав Цеголко, который является пресс-секретарем Петра Порошенко, подтвердил на своей странице в фейсбук, что похороны отца пятого президента Украины перенесли на 19 июня.

Ранее следователи Государственного бюро расследований сообщили Петру Порошенко подозрение по делу о назначении Сергея Симочко заместителем главы Службы внешней разведки. Прокуратура просит держать Петра Порошенко под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

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Несколько сотен людей под судом требуют справедливого рассмотрения дела и остановить реванш, а также на экранах транслируют ролики с Петром Порошенко. Чтобы избежать столкновений, охраняют нацгвардия и полиция.

Смотрите фото (корреспондентов 24 канала): что происходит под судом

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