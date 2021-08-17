Порошенко тайно встречался с Медведчуком в "Жулянах", – источник

Пятый президент Украины Петр Порошенко, несмотря на имидж патриота, поддерживает деловые и личные отношения с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, которого подозревают в государственной измене.

Встреча Порошенко и Медведчука произошла в киевском аэропорту "Жуляны", куда бывший президент прилетел после отпуска, сообщает политический эксперт Михаил Шнайдер

"Все помнят отдых тогдашнего главы государства на Мальдивах в 2018 году? Тогда Порошенко инкогнито полетел частным рейсом на арендованный за 276 тысяч долларов остров в Индийском океане. Ну а в нынешнем, 2021 году СМИ писали об отдыхе президента в элитных отелях Турции и даже в Эквадоре. Этим летом Петр Алексеевич отправился ближе к Украине – в Хорватию, но и там ни в чем себе не отказывал", – комментирует Шнайдер.

По его информации, Порошенко арендовал для отдыха 60-метровую элитную яхту "Катина", на которой есть 6 просторных кают, лифт, тренажерный зал, сауна, джакузи, зона для загара и 2 бара.

Судя по декларации Петра Алексеевича, отпуск обошелся ему, по меньшей мере, в 5,7 миллиона гривен. Как выяснилось, аренда шикарной яхты за более чем 200 тысяч евро – далеко не самое интересное в отпуске Порошенко,

– написал эксперт.

В аэропорт Порошенко сопровождал кортеж автомобилей, принадлежащих охранному агентству "ШТОРМ". Совладельцем агентства является нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный – правая рука Медведчука.

Всего безопасность Порошенко обеспечивали более 20 охранников на не менее чем 3 машинах. Представители агентства встречали Порошенко и по возвращению в Украину.

"Несмотря на домашний арест, Медведчук так сильно хотел увидеться с Порошенко, что лично приехал встречать того по прилету в Украину. На фото попала записанная на него машина Mercedes-Benz S500 в сопровождении собственной охраны из "ШТОРМа" под Жулянами 30 июля", – пишет эксперт.

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