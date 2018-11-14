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      Порошенко – популист, который присваивает себе все заслуги, – политический эксперт

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Люди, которые голосуют за Тимошенко и люди, которые голосуют за популистов – это две разные истории.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политический эксперт Александр Солонтай.

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      По его словам, популистом является любой политик. Популизм, в первую очередь, означает – народ и популярность. Каждый политик хочет быть популярным, однако есть вопрос грани.

      Популистские все политики, но есть вопрос, идут ли после слов хоть какие-то действия. Основная претензия к Тимошенко не в том, что она говорит какие-то популярные вещи, быстрые рецепты, а эксперты отмечают, что она этого не будет делать,
      – отметил Солонтай.

      Он отметил, что Порошенко также популист, который присваивает себе все заслуги, связанные с армией, языком, государством, возрождением и верой.

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут избирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет. По Конституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан этой страны.

      Теги: Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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