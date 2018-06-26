Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ

Громадськість з міжнародними партнерами України все ж таки дотисла президента Петра Порошенка та його партію і закон про Антикорупційний суд таки ухвалили. Але оскільки Петру Олексійовичу після того, як він залишить посаду, цілком може загрожувати кримінальне покарання за корупцію, то у випадку із законом про Антикорупційний суд не обійшлося без махінацій.

По-перше, в сам закон вже після його прийняття в апараті парламенту вписали норму, за яку депутати в залі не голосували. А саме про те, що нинішні гучні справи по високопоставлених корупціонерах після розгляду в звичайному суді, мають потрапити на апеляцію не в Антикорупційний суд, а в звичайний апеляційний.

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Тобто, син Авакова, депутати Борислав Розенблат та Микола Мартиненко, мер Одеси Геннадій Труханов, екс-голова податкової Роман Насіров та ще кілька десятків, підозрюваних в корупції діячів, можуть спокійно зітхнути. Якщо звичайний суд винесе нарешті по них рішення і вони захочуть це оскаржити та скасувати, то їхню апеляцію розглядатимуть у звичайному апеляційному суді. Якщо норму про звичайні апеляційні суди вдасться все ж таки скасувати як сфальсифіковану, то представники влади підстрахувалися на випадок кримінальних проваджень проти себе ще одним чином.



Антикорупційний суд

Зокрема, президент призначив аудитором Національного антикорупційного бюро за своєю квотою Павла Жебрівського – колишнього керівника Донецької військово-цивільної адміністрації. Всього аудиторів три, призначаються вони від Верховної ради, уряду та від президента, і жодного з них не можна назвати повністю незалежною фігурою. Саме ці три аудитори мають провести перевірку діяльності НАБУ та визнати його роботу незадовільною. Це потягне за собою звільнення нинішнього директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.

А згодом можливо буде обрати на цю посаду лояльного до високопоставлених корупціонерів директора. Саме тому президенту важливо було призначити на посаду аудитора НАБУ свою людину. І нею виявився Павло Жебрівський, хоча сам він цілком може бути не контролером, а клієнтом – тобто підозрюваним Національним антикорупційним бюро. Бо коли останні роки очолював Донеччину, виявився пов’язаним з кількома гучними корупційними скандалами.

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Зокрема, для того, щоб показати, що Україна турбується про мешканців контрольованих нами територій, які межують із сепаратистськими районами, було виділено близько одного мільярда гривень. Ці гроші мали піти на будівництво і ремонти 30-ти так званих опорних шкіл. Втім, за два роки з трьох десятків шкіл відкрилася лише одна. Решта об’єктів були недобудовані, а значна частина грошей при цьому була розкрадена, все тому, що підрядники, які дивним чином отримали замовлення від очолюваною Жебрівським адміністрації, виявилися пов’язаними з діячами, неодноразово підозрюваними в корупції та зловживаннях.



Павло Жебреківський

Наприклад, власниками фірми, яка мала ремонтувати гімназію в Краматорську, виявилися Жанна, Олена та Соломон Розенблати – дружина, сестра та батько скандального народного депутата Борислава Розенблата, раніше викритого НАБУ в корупційних оборудках навколо видобутку бурштину.

Але це не єдиний скандал, в якому засвітився новий аудитор НАБУ. За ініціативи Павла Жебрівського, на території Донецької області свого часу були відкриті логістичні центри, де могла відбуватися вільна торгівля для мешканців прифронтових територій. По факту ж частина цих центрів перетворилася на пункти контрабанди, на якій збагачувалися сепаратисти разом з українськими чиновниками та правоохоронцями.



Володимир Весьолкін

Зокрема, в минулому активіст і доброволець, а донедавна керівник військово-цивільної адміністрації міста Зайцеве Володимир Весьолкін оприлюднив відео, на якому через контрольний пункт "Майорськ" здійснюється контрабанда українських товарів на територію так званої "ДНР". Більше того, з’ясувалося, що контролювати контрабандний потік може особисто заступник Павла Жебрівського в Донецькій військово-цивільній адміністрації Віктор Ремський.

Але за оприлюднені факти корупції та контрабанди на блокпостах Володимира Весьолкіна не нагородили та не заохотили. Навпаки, Павло Жебрівський звільнив його з посади, щоб не порушував субординацію та не скаржився публічно на заступників Павла Івановича.

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Ось так новий аудитор НАБУ, призначений президентом, реагує на корупційні викриття. Втім, дивуватися тут нема чому, адже до призначення на Донеччину Павло Жебрівський очолював управління по боротьбі з корупцією Генеральної прокуратури. Це управління не прославилося гучними затриманнями і "посадками".