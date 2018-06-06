Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай

Петр Порошенко анонсировал открытие нового мостового перехода на автодороге "Одесса-Рени", расположенного возле села Паланка (Молдова).

Об этом сообщил "Обозреватель".

Президент рассказал, что во время визита премьер-министра Болгарии в Украину были даны необходимые поручения относительно проекта строительства международной трассы не только по маршруту Одесса-Рени, но и через Румынию и Болгарию, чтобы таким образом связать три страны.

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"Мы имеем несколько возможных мест для постройки моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами. Уверен в том, что это движение правильное. Движение в Европу", – сказал Порошенко.