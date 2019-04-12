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      Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки после выборов: поддержали Меркель и Макрон

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      Порошенко заявил, что Меркель и Макрон согласились на встречу нормандской четверки после выборов
      Порошенко заявил, что Меркель и Макрон согласились на встречу нормандской четверки после выборов / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил согласие от лидеров Германии Ангелы Меркель и Франции Эммануэля Макрона провести встречу в нормандском формате после выборов главы Украинского государства.

      "Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на высшем уровне нормандского формата", – сказал Порошенко в телеэфире по прямой связи из Парижа, где встречался с Макроном.

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      Скорее всего, эта встреча состоится во Франции, в пятую годовщину создания нормандского формата, добавил украинский президент.

      Ранее 12 апреля Порошенко посетил Берлин, где встретился с Меркель, а затем – Париж, где встретился с Макроном. К слову, встречу с президентом Франции провел и кандидат в президенты Владимир Зеленский. А вот Меркель Зеленского на встречу не пригласила.

      Что такое нормандский формат?
      Это тип переговоров с участием четырех сторон: Украина – Германия – Франция – Россия. Его ввели 6 июня 2014 года. Главной темой нормандского формата является решение вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи лидеров государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

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      Теги: Новости России Ангела Меркель Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Франции Эммануэль Макрон Война на Донбассе Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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