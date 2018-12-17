Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"

16 декабря, на следующий день после Объединительного собора и создания Поместной украинской православной церкви, Петр Порошенко провел пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Глава государства успел ответить на вопросы более 36-ти украинских и зарубежных журналистов.

Раз в год у президента традиция – он идет на пресс-конференцию, чтобы постараться не ответить по сути ни на один критический вопрос, чтобы не сказать правду, не озвучить свою принципиальную позицию. Односложные ответы, уточнить которые нельзя, уличить в обмане – тоже нельзя.

За все пять лет – ни одного не постановочного интервью на тему внутренней политики. Только заранее согласованные вопросы на определенные темы. О внешней политике иногда президент дает интервью западным СМИ. Полная закрытость, отсутствие коммуникации с обществом. Вместо нормальной дискуссии группе наемных порохоботов в соцсетях спускают методичку поругать "плохих" журналистов, как будто президент вступал в дискуссии с журналистами хотя бы по одной проблеме.

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Нет, не вступал – и этот страх Порошенко, боязнь нести ответственность, пренебрежение общественным мнением, и являются основной причиной непрозрачных кадровых решений, за которые можно не отвечать, обещаний, за которые можно не извиняться, и рейтинга в 10%. И оправдывает Петр Алексеевич себя только одним – что его основная конкурентка Юлия Владимировна точно также боится не постановочных интервью, точно также ведет себя для прессы закрыто, точно также боится что-то сказать невпопад. Потому и оторвалась от конкурента не намного.

Были бы при не постановочных эфирах проблемы и ошибки? Несомненно. Но было бы и другое – доверие. И тогда Порошенко вел бы кампанию не на лозунге "другие еще хуже меня", а на конструктивных смыслах. Ведь немало важных конструктивных поступков в интересах государства Порошенко совершил, и это нельзя не признать, и его деятельность имела бы совсем иной масштаб и резонанс. Тогда бы совсем иной была бы цена поступков и решений, и тогда нельзя было бы бездействовать и не реагировать во многих случаях. Политика в Украине – это битва за доверие. Обман доверия ничто не компенсирует, казалось бы, пора бы уже понять это из нашей современной истории...

Впрочем, нашей политике такое взросление необходимо. Верность принципам обеспечивается одним – прозрачностью власти и готовностью отвечать за свои слова и действия. Эта ошибка президента должна стать предметом внимания для всех.

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