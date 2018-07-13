Порошенко договорился с венгерским премьером о продолжении диалога насчет закона об образовании

Президент Украины Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о продолжении диалога двух стран относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

Об этом президент Порошенко сказал в интервью журналистам.

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Порошенко говорил с представителем Венгрии в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

"У нас есть и должен быть диалог с венграми. Могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Орбаном. Мы договорились, что на уровне министров иностранных дел и министров образования, мы продолжим диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии. Но Украина будет защищать свои национальные интересы", – сказал президент.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года, и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.