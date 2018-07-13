00:50
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 15°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
  • вторник
    21°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, 13 июля
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, 13 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко договорился с венгерским премьером о продолжении диалога насчет закона об образовании

41 Читати новину українською
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / pmg.ua

Президент Украины Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о продолжении диалога двух стран относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

Об этом президент Порошенко сказал в интервью журналистам.

Читайте также: Конфликт Венгрии и Украины: в НАТО рассказали, как решить ситуацию

Порошенко говорил с представителем Венгрии в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

"У нас есть и должен быть диалог с венграми. Могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Орбаном. Мы договорились, что на уровне министров иностранных дел и министров образования, мы продолжим диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии. Но Украина будет защищать свои национальные интересы", – сказал президент.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года, и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости политики Новости Украины Венгрия НАТО Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 13 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 13 июля: Маленькая победа владельцев еврономеров, депутат избил женщину
13 июля, 23:25 Главные новости 13 июля: Маленькая победа владельцев еврономеров, депутат избил женщину
184
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
13 июля, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 97
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
269
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
13 июля, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 778
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
13 июля, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 217
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Именно он бил ножом – в СБУ сделали громкое заявление в отношении организатора нападения
 7 мая , 17:22
Как украинцы решались нырять в ледяной Днепр на Крещение: документальное видео
 20 января , 11:01
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук