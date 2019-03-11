Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов и ответить перед законом, – Тимошенко

После разоблачения коррупционных сделок действующего президента на армии, он должен снять свою кандидатуру с выборов и нести ответственность по закону.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента, говорится на сайте партии.

Она напомнила: журналисты установили, что в украинской армии поставляли непригодные запчасти по завышенным ценам. В деле фигурируют бизнес-партнеры президента, его фирмы и сам глава государства.

Кандидат в президенты Украины возмутилась тем, что в то время, когда украинцы отдавали последние копейки на военный налог, когда другие государства направляли деньги собственных налогоплательщиков на помощь Украине, через завод "Ленинская кузница", через корпорацию "Богдан" в интересах президента отмывались и выводились за границу на оффшорные счета государственные средства, в том числе и из оборонного бюджета.

"Ключевые СМИ мира сегодня пишут о коррупции президента Украины", – отметила лидер "Батькивщины".

То, что коррупционные сделки длились годами, уже признали и НАБУ, и Генеральная прокуратура, отметила она: "Единственное, чего они боятся – произнести вслух, что возглавлял эту пирамиду коррупции действующий президент".

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что привлечению виновных к ответственности сегодня оказывается яростное сопротивление. Большинство в парламенте – подельники главы государства, Генпрокурор является кумом президента, Верховный суд превращен в карманную структуру. Но новая власть, заверила председатель партии, привлечет к ответственности и самого президента, и его коррупционное окружение.