Порошенко едет во Львов: в городе парализовано движение и работает спецназ

Из-за визита во Львов Президента Украины Петра Порошенко город превратился в один большой затор, а еще на улицах много полицейских авто. Кроме обычных патрульных машин, в центре Львова зафиксированы микроавтобусы Volkswagen Crafter, которые использует спецподразделение КОРД.

Среди бойцов КОРДа есть на только местные, но и спецназовцы из других областей, в частности из Ровненщины. Об этом 24 каналу сообщил один из правоохранителей.

В центре Львова перекрыли движение четырех троллейбусных маршрутов. Так, в центр сейчас не ездят троллейбусы №2, №9, №12, №13.

Читайте также: Нацкорпус в Виннице прорывался к Порошенко, есть избитые и задержанные: фото и видео

Относительно планов Порошенко, то 28 марта он должен встретиться с избирателями на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Встреча запланирована на 17:30.

Пользователи социальных сетей публикуют фото с улиц Львова и жалуются на проблемы с транспортом. Некоторых даже пугает большое количество правоохранителей в городе.

Смотрите видео со Львова в день визита Порошенко:



Пробки во Львове/ / фото: 24 канал