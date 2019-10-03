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      Порошенко еще раз проигнорировал допрос в ГБР: на этот раз дело касалось поездки на Мальдивы

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Пятый украинский президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Бывшего гаранта должны были допросить по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.

      Как рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова во время брифинга, Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР на 10 утра 3 октября. Допрос касается уголовного производства относительно возможной организации незаконной переправки через границу лиц с использованием заведомо поддельных документов. Также следователи должны выяснить, вносили ли должностные лица государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложные сведения, чтобы политик мог беспрепятственно пересечь границу.

      Также Иванова намекнула, что Порошенко не явился на допрос из-за его участия в заседании Верховной Рады.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Мальдивы Государственное бюро расследований Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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