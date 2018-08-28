Порошенко грубостью ответил на вопрос журналиста в Николаеве: видео

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Николаев 27 августа оскандалился грубым поведением в отношении журналиста. Так, представитель СМИ задал президенту вопрос, а взамен получил не слишком вежливый ответ не по теме.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Андрей Лохматов.

Опубликованное видео говорит о том, что к Порошенко подошел один журналистов, чтобы поставить вопрос о выделении средств из личного благотворительного фонда президента на реконструкцию Соборной площади в Николаеве.

Читайте также: Пиарщики Порошенко украли фото: скандал получил неожиданное развитие

Услышав вопрос, Порошенко схватил микрофон, опустил его вниз и сказал журналисту: "Я же тебя знаю. Ты выйдешь, я тебе расскажу".

После этого журналиста от президента оттолкнул глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко и охранник.

Я думаю, Петр Порошенко, как глава европейского государства, теперь может с гордостью показывать это видео своим коллегам Макрону или Меркель, как он по-государственному решает вопросы с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова в Украине,

– говорится в сообщении Лохматова.

"А Алексею Савченко обязательно нужно дать награду за успешную охрану президента от журналистов – охранников на приезды в Николаев можно с собой не брать, Алексей Юрьевич сам справится," – добавил автор статьи.