Порошенко хочет проверки на полиграфе в прямом эфире: как работает детектор лжи

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Об этом он заявил после допроса в Государственном бюро расследований по делу о покупке телеканала "Прямой".

Больше о допросе читайте здесь: ГБР допросило Порошенко: детали

Порошенко заявил, что не доверяет ГБР и руководству ведомства и не верит в объективность и непредвзятость следствия. Следовательно, по его словам, он согласен пройти допрос на полиграфе, но только в прямом эфире на телеканале "Прямой".

На "Прямом" канале те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале,

– сказал он.

Как работает полиграф? Он регистрирует физиологические реакции: дыхание, давление, расширение капилляров, двигательную активность – всего до девяти различных измерений. Специальные ремни на груди, металлические приборы на пальцах и напульсный тонометр на запястье фиксируют эти показатели. Компьютер, к которому подключены эти датчики, визуализирует полученные данные на мониторе.



Полиграфолог, который проводит исследование, должен определенным образом предоставить толкование психофизиологических реакций человека, отраженных в виде данных, и сделать вывод относительно искренности показаний допрашиваемого.

Сами полиграфологи утверждают, что обмануть полиграф невозможно.



Беспристрастные специалисты отмечают, что почти в трети случаев результаты не будут соответствовать действительности. Главным образом из-за того, что физиологическая реакция человека необязательно связана с предоставлением неправдивой информации. Человек, который боится незаслуженных обвинений, будет потеть так же сильно, как и человек, который боится разоблачения.

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В Украине политики довольно часто заявляют о применении полиграфа. Так, в середине марта этого года Кабмин по приказу Петра Порошенко в ответ на коррупционный скандал в "Укроборонпроме" ввел обязательную проверку на полиграфе руководства оборонного концерна и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

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Кроме того, о своей готовности пройти тестирование на полиграфе заявляли фигуранты дела об убийстве Екатерины Гандзюк. В конце марта 2019 года заместитель председателя Херсонской обладминистрации Евгений Рищук, которого в СМИ называют неофициальным подозреваемым в организации убийства, заявил, что будет проходить полиграф для того, чтобы "после этого кто-то все же дал ответ, кто же заказал его". Он прошел полиграф, однако какие именно вопросы ему задавали во время этого – неизвестно. Такая же ситуация сложилась с еще одним возможным фигурантом этого дела – экс-главой Херсонской облгосадминистрации Андреем Гордеевым. О своем желании пройти полиграф заявлял также подозреваемый в организации убийства Гандзюк Владислав Мангер. Но он, в конце концов, отказался от исследования.

В прямом эфире одного из каналов проверку на полиграфе проходил российский адвокат Илья Новиков, который защищает заключенных в России Николая Карпюка и Станислава Клиха и военнопленных моряков. Это произошло после того, как его коллега Николай Полозов обвинил Новикова в связях с Медведчуком и работе на российские спецслужбы.

Исследование на полиграфе не подтвердило эти обвинения.

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