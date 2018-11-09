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      Порошенко хотел бы выйти во второй тур с представителем "Партии регионов", – политолог

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      "Партия регионов" 29 октября на своем сайте заявила о возобновлении работы, начав с сообщения: "Сайт "Партии Регионов", который почти четыре года не работал, снова начал функционировать".

      Техническую функцию партии в прямом эфире 24 канала объяснил политолог Кирилл Сазонов.

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      Он считает, что так называемые "технические кандидаты" в политической борьбе играют очень важную роль – они помогают забрать голоса конкурентов. Вследствие того во второй тур не сможет выйти основной противник. По его мнению, техническая функция "Партии регионов" – выйти во второй тур.

      Я не думаю, что это проект власти. Конечно, Порошенко хотел бы выйти во второй тур с представителем "Партии регионов". Это гарантированная победа. У нее выиграет даже котик,
      – сказал Сазонов.

      Относительно объединения Бойко и Рабиновича в одну партию "ОБЗЖ" он отметил, что это сделано полностью под парламентские выборы.

      Они очень хотят попасть во второй тур, однако на место президента никто из них не претендует. Финансирование новосозданной партии идет из России и будет прямопропорционально результатам на президентских выборах,
      – добавил политолог.

      Напомним, что 9 ноября в центре Киева появилась реклама с символикой "Партии регионов". Агитационные билборды установили на улице Малой Житомирской и Дмитровской.

      Теги: Новости Украины Новости политики Партия регионов Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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