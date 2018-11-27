Порошенко хотел поговорить с Путиным после обстрела украинских судов: его проигнорировали
Президент Украины Петр Порошенко собирался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после захвата Россией кораблей ВМС ВС Украины, однако в Москве на его запрос не ответили.
Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам.
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Хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа,
– сказал Порошенко.
Он также добавил, что ему пришлось связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель с просьбой поговорить с Путиным.
"Я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", – добавил он.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.
Из-за этого 26 ноября Верховная Рада по представлению Президента Украины Петра Порошенко провозгласила в 10 областях Украины военное положение на 30 дней.