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      Порошенко хотел поговорить с Путиным после обстрела украинских судов: его проигнорировали

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко собирался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после захвата Россией кораблей ВМС ВС Украины, однако в Москве на его запрос не ответили.

      Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам.

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      Хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа,
      – сказал Порошенко.

      Он также добавил, что ему пришлось связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель с просьбой поговорить с Путиным.

      "Я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", – добавил он.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблямв результате 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Из-за этого 26 ноября Верховная Рада по представлению Президента Украины Петра Порошенко провозгласила в 10 областях Украины военное положение на 30 дней.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Конфликт в Азовском море Украина – Россия Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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