Порошенко хотел поговорить с Путиным после обстрела украинских судов: его проигнорировали

Президент Украины Петр Порошенко собирался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после захвата Россией кораблей ВМС ВС Украины, однако в Москве на его запрос не ответили.

Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам.

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Хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа,

– сказал Порошенко.

Он также добавил, что ему пришлось связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель с просьбой поговорить с Путиным.

"Я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", – добавил он.