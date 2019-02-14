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      Порошенко и дальше будет повышать тарифы, Тимошенко обоснованно снизит цену на газ, – эксперты

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      Газ
      Газ / informator.news

      Победа Порошенко будет означать очередное повышение тарифов и полный коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства.

      Победа Тимошенко приведет к экономически обоснованной цене на газ и поставке украинцам газа отечественной добычи. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Союза собственников жилья, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

      Кучеренко напомнил, что уже сегодня постановлением правительства заложено увеличение цены на газ с 1 мая 2019 г. на 15 %, с 1 января следующего года – еще на 25 %.

      Украина уже входит в коллапс. Украинцев загоняют в долговую яму и выход из нее будет очень и очень тяжелым. Победа Порошенко – это однозначное увеличение тарифной нагрузки, рост цены на газ, а следовательно и увеличение тарифов на тепло и горячую воду,
      – подчеркнул глава Союза собственников жилья.

      Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский заявил на пресс-конференции, что тарифы для действующей власти превратились в инструмент ограбления населения. "Большая часть населения может оказаться в состоянии энергетической бедности, когда человек уже вынужден выбирать – купить еду или тепло", – отметил он.

      Эксперты отмечают: стране срочно необходима альтернатива сегодняшней кабальной тарифной политике власти. Такую альтернативу предлагает Юлия Тимошенко.

      "Модель Тимошенко – это экономически обоснованная справедливая цена на газ на уровне 3500 грн за тысячу кубометров, это полный учет газа и тепла, это сделает платежку абсолютно подъемной для подавляющего большинства населения", – подчеркнул Алексей Кучеренко.

      Эксперты просчитали, что за моделью, которую предлагает лидер "Батькивщины", 90% украинцев будут иметь возможность спокойно оплачивать коммуналку из собственных доходов и не будут вынуждены идти в кабалу субсидий.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Деньги Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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