Порошенко и другие олигархи, которые руководят страной, обесценивают гривну, – Владимир Лановой

Известный политик 90-х, бывший министр экономики, доктор экономических наук Владимир Лановой высказал свое мнение относительно стабильности гривны, сотрудничества Украины с МВФ, а также прогнозы политики НБУ на ближайшее время.

По этом рассказало "Громадське радио".

Читайте также: Контроль над медиа – контроль над властью: как Порошенко захватывает бывшие активы Януковича

Украинское медиапространство полно обсуждениями вопроса стабильности гривны: под угрозой ли экономика в случае прекращения сотрудничества с МВФ, и насколько Украина зависит от кредитных траншев.



Бывший министр экономики, доктор экономических наук Владимир Лановой

Однако Лановой считает, что ни одна страна, которая себя уважает, не будет прогнозировать ослабление и девальвацию своей национальной валюты. По его мнению, девальвация гривны способствует росту доходов олигархов. А если Украина хочет сотрудничать с МВФ, то ждать дармовые деньги бесполезно.

Сырье у нас вывозят олигархи, и им выгодно, чтобы наша гривня падала, а они за доллары могли купить больше труда, больше электроэнергии, а меньше долларов вернуть в Украину. Это не только моменты в урегулировании денежной массы и так далее, но и целенаправленное движение в пользу олигархов, которые возглавляют страну, думаю, со времен Ющенко,

– заявил Лановой.

Эксперт назвал фамилии олигархов, которых, по его мнению, привел в политику президент Ющенко: Балога, Червоненко, Жвания, Порошенко, Третьяков. И объяснил, что именно эти люди добывали и добывают свои доходы, эксплуатируя государство. А Янукович лишь продолжил политику Ющенко.



Олигархическое окружение президента Ющенко, по словам Ланового

Лановой называет главным олигархом действующего президента, который просто выстраивает собственную финансовую империю и даже не считается с другими олигархами.

Мы все беднеем, девальвация гривны – это наше обеднение, это предпосылки к тому, чтобы снова поднимать тарифы. Украинская валюта – наиболее передевальвированная в мире. Нам надо усиливать гривну, тогда мы будем снова возвращаться на более или менее нормальные условия жизни,

– подчеркнул Владимир Лановой.

Эксперт считает, что нужно проводить последовательную экономическую политику и построить такую экономику, которая будет прибыльной, профицитной, и давать бюджетные возможности для тушения кредитов. Иначе скоро половина бюджета Украины будет тратиться на обслуживание долгов.