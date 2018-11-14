Порошенко и глава УПЦ МП Онуфрий поговорили по телефону: известны детали

Президент Украины Петр Порошенко 13 ноября провел телефонный разговор с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

Об этом со ссылкой на источник в церковных кругах сообщает УНИАН.

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Разговор между Порошенко и Онуфрием состоявшийся после заседания синода УПЦ МП, на котором епископы приняли решение встречаться с Президентом только на церковной территории, и тем самым отклонив ранее согласованное предложение президента провести встречу в Украинском доме.

Телефонный разговор был "корректным". Во время него обсуждались вопросы, связанные с процессом предоставления Вселенским патриархатом Томоса об автокефалии Украинской церкви. В частности, Порошенко в очередной раз подтвердил свою готовность к диалогу и заявил, что двери Украинского дома для проведения встречи открыты,

– рассказал собеседник.

После заседания синода состоялся архиерейский собор УПЦ МП. На нем были утверждены присланные из Москвы решения о расторжении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

В целом ожидается, что часть епископов Московского патриархата все же примет участие в предстоящем объединительном соборе украинских православных церквей, несмотря на официальное решение собора УПЦ МП о невозможности присоединения к процессу создания Единой поместной украинской православной церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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