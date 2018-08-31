Порошенко и Гонтарева в лидерах: сколько украинские политики потратили на летний отдых

Отпуск – это две недели на пляже, которые, если не рассчитать свои возможности, могут закончиться 50 неделями на мели. А если вы государственный служащий, то и представлением декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает проект "Декларации". (Bihus.Info)

Читайте также: НАБУ получило доступ к 60 банковским счетам скандального председателя Запорожской ОГА

Тайній мальдивский отпуск президента Петра Порошенко зимой наделал немало шума в украинских СМИ. Рейтинг топ-отдыхающих гарант возглавил и сегодня. В своей декларации за 2017 он указал два расхода на туристические услуги на общую сумму более 2,7 миллионов гривен.

Однако, по подсчетам программы "Схемы", полная стоимость отдыха на Мальдивах – вместе с чартерными авиаперелетами, арендой острова, питанием и дополнительными услугами должна была бы обойтись Петру Порошенко не менее чем в полмиллиона долларов (более 14 миллионов гривен).

На втором месте оказалась близкая к Порошенко экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. В 2017 году отдых семьи стоил ей 1,9 миллиона гривен. А мальдивский вояж семейства Гонтарева 2016 года даже стал основанием для расследования НАБУ по подозрению в декларировании недостоверной информации, но в конце июня дело было закрыто – отпуск якобы обошелся им всего в 250 тысяч гривен, то есть ниже порога для декларирования.

А вот третий финалист – народный депутат Вадим Новинский больше любит хорошо поесть, чем понежиться на пляже. В прошлом году он задекларировал 6 расходов на гостинично-ресторанные услуги в России, Германии и Швейцарии, которые в сумме составили чуть более 1 млн гривен.



Отдых украинских высокопоставленных чиновников

Минимум в 834 тысячи гривен обошелся отдых в Германии и Испании народному депутату Вячеславу Константиновскому. Именно столько он в 2017 году потратил на оплату гостиниц и туристических услуг в этих странах.

Такие европейские страны, как Австрия и Франция выбрал для своего прошлогоднего отдыха и пятый финалист нашего рейтинга – депутат Луцкого городского совета Андрей Покровский. Проживание в отелях обошлось ему там в 582 тысячи гривен.

А вот шестому призеру, судье Верховного Суда Ирине Желтобрюх, повезло гораздо больше. Ей не пришлось платить за свой отдых из собственного кармана, потому что о ней позаботилось государство. В июле этого года она получила от Верховного Суда около 425 тысяч гривен отпускных и помощи на оздоровление.



Всего в 2017-2018 годах украинские чиновники задекларировали около 9 млн гривен расходов на отдых и еще почти 52 миллиона гривен отпускных было выплачено им.