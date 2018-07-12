Порошенко и янтарь: что изменилось со времени громкого заявления президента о незаконной добыче

Прошло не две недели, а целых три года с того самого громкого заявления Петра Порошенко о решении проблемы незаконной добычи янтаря, однако изменений пока нет.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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"Ровно три года назад президент Порошенко сделал громкое заявление. Он дал недели правоохранителям на решение проблемы незаконной добычи янтаря. Глава государства также добавил, что лично проконтролирует, как будет выполнено его жесткое указание", – рассказал журналист.



По его словам, президент так ни разу без охраны и не приехал в районы незаконной добычи янтаря. С охраной, впрочем, он тоже там так ни разу и не появился.

Ну, подумаешь, президент передумал. А возможно, просто отпала необходимость руководителю страны ехать на янтарные клондайки, ведь проблема незаконной добычи уже решена после его распоряжения? Возможно, копатели янтаря покинули свое дело и уже никто не моет солнечный камень на Полесье? Если бы,

– отметил Гнап.

Он напомнил, что на днях полицейские в Житомирской области на трассе случайно остановили грузовик, в кузове которого вдруг обнаружили 80 мешков с необработанным, свежонамытым янтарем. Общий вес драгоценных камней – примерно две тонны.



Вес конфискованного янтаря составил около двух тонн



Вот он ответ на вопрос, удалось ли решить проблему незаконной добычи янтаря. Он как существовал, так и продолжает существовать. Несмотря на все громкие заявления президента. Если у вас есть сомнения, то вот свежее видео, снятое в урочище Гальбин в Ровенской области, где ни днем, ни ночью не останавливают работу копатели солнечного камня.

Смотрите видео полного выпуска видоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 12 июля 2018