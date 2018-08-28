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Порошенко инициирует заседание СНБО из-за действий РФ на Азовском море

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Заседание СНБО
Заседание СНБО / Фото из открытых источников

Российская Федерация перед Керченским проливом заблокировала более 150 иностранных кораблей, которые шли в украинские порты. Поэтому Президент Украины созывает СНБО.

Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с украинскими дипломатами.

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Он также заявил, что не собирается мириться с дерзкими действиями России в Азовском море и это не останется безнаказанным. Президент поручил МИД Украины внести свои предложения.

"Я не собираюсь с этим мириться и убежден, что ситуация, которая складывается сейчас является категорически неприемлемой. Поручил подготовить соответствующее заседание СНБО по этому поводу и прошу МИД внести как можно скорее свои предложения, потому что противоправные и коварные действия Москвы в этом регионе не должны и не будут оставаться безнаказанными", – сказал Петр Порошенко.

Выступление Президента Украины

Напомним, российские оккупанты под видом тренировок активизировали подготовку своих подразделений, расположенных вдоль побережья Азовского моря.

 
 
Теги: Новости России Новости политики Петр Порошенко СНБО
Источник: 24 канал
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