Порошенко мог повлиять на репутацию Сытника: эксперт о требовании нардепов уволить главу НАБУ

Если Артем Сытник как простой функционер и прокурор не победит систему, то рано или поздно она его "съест". А визит Петра Порошенко был полным основанием для того, чтобы навредить репутации Сытника.

Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было" высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

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Эксперт предположил, что на репутацию Сытника повлипала его ночная встреча с Петром Порошенко. По его мнению, он допустил ошибки в том, что общался с пятым президентом Украины частно. И добавил, что это было ради того, чтобы его зафиксировали на повороте в Конча Заспе.

Это было полное основание. Порошенко его действительно пригласил, и я думаю, что информацию "слили" журналистам. Это сделало и минус в его репутации для тех, кто понимает, что не может прокурор ездить в частный дом до президента, ибо там "договорняки",

– рассказал Гайдай.

Сергей Гайдай отметил, что Ситнику стоит использовать политические инструменты. Чтобы остаться на должности, глава НАБУ должен действовать как политик: наладить общение с обществом и объяснять что происходит, чтобы иметь поддержку.

Что известно о встрече Порошенко с Сытником?

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Украины Петр Порошенко в Козине. Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля 2018 года. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский.



Директор НАБУ подтвердил, что действительно был дома у президента.

К слову, в начале февраля в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ, а за день до этого депутаты собрали необходимые подписи. Это произошло из-за того, что накануне Артем Сытник попал в реестр коррупционеров и по закону, не должен занимать свою должность.