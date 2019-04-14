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      Порошенко на стадионе и Зеленский в онлайне: главное о дебатах на "Олимпийском" 14 апреля

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      Петр Порошенко на "Олимпийском" 14 апреля
      Петр Порошенко на "Олимпийском" 14 апреля / 24 канал

      По инициативе кандидата в президенты Петра Порошенко 14 апреля в 14:14 на стадионе "Олимпийском" должны были начаться дебаты между ним и другим кандидатом Владимиром Зеленским. Последний ожидаемо не прибыл, поскольку его инициатива заключалась в дебатах на том же месте, но 19 апреля. Поэтому то, что происходило в воскресенье, корректно назвать пресс-конференцией Петра Порошенко, чем дебатами.

      Что предшествовало дебатам? Кандидаты так и не пришли к согласию, когда оба они примут участие в дебатах. Еще 7 апреля Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" именно 14 апреля в 14:14, а в студии "Общественного" – 19 апреля в 19 часов в соответствии с действующим законодательством. В то же время Владимир Зеленский на такие даты не согласился. Он утверждал, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля в 19 часов, а 14 апреля он никуда не поедет.

      Читайте также: Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля: онлайн-трансляция

      Что происходило в день дебатов? После 12 часов к стадиону начали стягивать правоохранителей. Сотни силовиков окружили прилегающую к "олимпийскому" территорию.


      К стадиону стянули много правоохранителей // 24 канал

      Перед стадионом была установлена сцена с агитацией за Петра Порошенко.


      Перед стадионом присутствовала агитация за Порошенко и против его оппонента // 24 канал

      Также перед "Олимпийским" была палатка общественной организации "Відсіч" с агитацией против его оппонента – Владимира Зеленского. Там раздавали листовки, в которых призывали не голосовать за этого кандидата.

      Агитация против Зеленского на "Олимпийском": фото 24 канала

      Ближе ко времени дебатов перед стадионом (потому что внутрь никого не пускали) собрались тысячи людей.


      Посмотреть на дебаты пришли тысячи людей // Sreenshot из трансляции "Радио Свобода"

      Что происходило на "дебатах"? Предсказуемо, Порошенко на "Олимпийском" появился, а Зеленский, как и обещал, – нет. Действующий гарант прибыл на стадион с женой Мариной. Перед тем, как пойти на стадион непосредственно на дебаты, он поднялся на сцену перед стадионом и обратился к украинцам, заверив, что будет отвечать на любые вопросы (очевидно, имея в виду прессы, поскольку Зеленский так и не прибыл. Его поддерживали аплодисментами и выкрикивали "Вова, выходи! Вова, выходи!".


      На дебатах Петр Порошенко остался без оппонента // 24 канал

      Спойлер – Зеленский на дебатах не появился ни за 10 минут, ни за 15 минут, ни за 30 минут. Значит все это время действующий гарант отвечал на вопросы журналистов. Поэтому более корректно действо на "Олимпийском" называть пресс-конференцией Порошенко, потому что с дебатами там ничего общего не было. Модерировал ее глава правления ОО "Громадське радіо", ведущий Андрей Куликов.


      Петр Порошенко и Андрей Куликов // 24 канал

      Главное из спитча Петра Порошенко на "дебатах":

      Среди других заявлений гаранта – дебаты должны состояться очно; отказ "меряться роликами", потому что это виртуальная кампания, а реальный инструмент – дебаты.

      Редакция 24 канала призывает сохранять критическое мышление! На так называемых дебатах была представлена лишь одна сторона!

      Что было после "дебатов"? После фактически своей пресс-конференции Порошенко снова вышел к людям, произнес еще одну речь как кандидат в президенты, а потом пригласил всех желающих вместе сфотографироваться на трибунах стадиона (фоторепортаж смотрите здесь). Также вместе со всеми гарант спел песню "Підманула, підвела" и поблагодарил участников ГО "Відсіч" (напомним, именно эта организация раздавала агитацию против Зеленского перед "Олимпийским").


      Порошенко после "дебатов" пригласил украинцев на совместное фото на стадионе // 24 канал


      После выступления Порошенко украинцев пригласили на стадион // 24 канал

      И хоть на "Олимпийском" Владимир Зеленский не был физически, зато виртуально вполне мог. Украинский журналист Михаил Голуб распространил скриншот с видео-трансляцией выступления Порошенко на "Олимпийском", которую смотрели с официального аккаунта Владимира Зеленского в Facebook.


      Зеленский на дебатах был онлайн

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      Теги: НСК Олимпийский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Киева
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