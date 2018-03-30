Порошенко наградил украинских чемпионов Паралимпиады: видео

20 украинских спортсменов, которые выступили на Паралимпиаде-2018, получили государственные награды.

В частности, молодого атлета команды Тараса Радя отметили орденом "За заслуги". Он попал в список лучших дебютантов Паралимпиады всех времен.

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А лидеру украинской сборной Виталию Лукьяненко вручили орден Ярослава Мудрого.

Кроме того, Петр Порошенко подписал три закона о поддержке паралимпийцев. Отныне термин "инвалид" заменяют "человек с инвалидностью" во всех официальных документах. А еще появятся 100 новых стипендий для детей с инвалидностью за достижения в спорте.