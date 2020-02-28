Порошенко наконец появился в ГБР, рекордное падение на мировых биржах – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 27 февраля – пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В целом политик фигурирует в 13 делах, в большинстве из которых – как свидетель. На финансовых фондовых рынках наблюдается резкое падение. Это случилось из-за вспышки коронавирус в Европе.
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Известный украинский банкир Михаил Рогальский провел эксперимент. В разных городах Украины он разбросал кошельки с деньгами и наблюдал, как будут вести себя люди, которые их найдут.
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