Порошенко наконец появился в ГБР, рекордное падение на мировых биржах – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 27 февраля – пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В целом политик фигурирует в 13 делах, в большинстве из которых – как свидетель. На финансовых фондовых рынках наблюдается резкое падение. Это случилось из-за вспышки коронавирус в Европе.

Также в выпуске: Известный украинский банкир Михаил Рогальский провел эксперимент. В разных городах Украины он разбросал кошельки с деньгами и наблюдал, как будут вести себя люди, которые их найдут.