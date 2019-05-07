Порошенко назначает военных, на которых может рассчитывать при определенных условиях, – эксперт

Смена главнокомандующего ООС – попытка Порошенко создать кадровые трудности для Зеленского в армии. Порошенко назначает тех, на кого может рассчитывать.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По его словам, Порошенко тянет время, чтобы эвакуировать свои политические, коммерческие и коррупционные структуры. С этим связаны и скандалы вокруг даты инаугурации Зеленского. Порошенко, отмечает политолог, не был готов к скандальному поражению на выборах. Действующий президент рассчитывал на другие цифры и думал, что станет делать то, что хорошо умеет: торговаться. Впрочем, при таких результатах выборов смысла торговаться с Порошенко нету.

Порошенко снимает генералов, чтобы поставить Зеленского перед проблемой новых назначений. В случае обострения политической ситуации он может на них рассчитывать. Порошенко мыслит не только понятиями избирательного права, но и скрытого военного переворота,

– отмечает Виктор Небоженко.

Какие кадровые назначения сделал Порошенко?

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил, и назначил на его место Александра Сирского. За время пребывания на этом посту Наева, украинские военные освободили три населенных пункта и вернули под контроль 24 квадратных километра оккупированных территорий.



На это назначение уже отреагировали в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского. Его советник по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заметил, что Сирский – достойный человек и профессиональный генерал. Но не понятно, почему действующий глава государства сделал это назначение именно сейчас, после выборов президента.

Как добавляет специалист, Порошенко понимает власть так, что она достается не только в результате выборов и инаугурации, но и несмотря на это.

Что известно об Александре Сирском?К началу АТО он был кадровым украинским военным. В 2000-х годах он командовал 72 бригадой, а в 2010-х – первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО. После начала войны на Донбассе Александр Сирский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали к самому городу. Он координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей Антитеррористической операции на Востоке Украины, которую впоследствии заменила Операция объединенных сил.