Порошенко назначил глав управлений СБУ в ряде регионов Украины

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым, управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы от 15 июня, опубликованные на сайте главы государства.

Так, начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым стал Александр Шмитько.

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Главное управление СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицын, а Главное управление СБУ в Днепропетровской области – Андрей Олейник.