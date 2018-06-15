Порошенко назначил глав управлений СБУ в ряде регионов Украины
Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым, управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствуют соответствующие указы от 15 июня, опубликованные на сайте главы государства.
Так, начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым стал Александр Шмитько.
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Главное управление СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицын, а Главное управление СБУ в Днепропетровской области – Андрей Олейник.
Источник: 24 канал
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