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Порошенко назначил нелюстрированного прокурора времен Януковича главой управления СБУ в Киеве

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Олег Валендюк
Олег Валендюк / Соцсети

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении Сергея Семочко с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области, а также о назначении на его место Олега Валендюка.

Соответствующие указы гаранта обнародованы на его официальном сайте. Так, документ об увольнении Семочко имеет номер 223/2018, а о назначении Валендюка – №226/2018.

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Кроме того, другим указом №225/2018, Порошенко назначил Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Все вышеуказанные документы датированы 31 июля.

Заметим, что Семочко возглавил управление СБУ в Киеве и Киевской области в начале мая 2018 года.

Что касается Валендюка, то он впервые попал в объектив программы "Схемы" в июле 2015 года, когда журналисты выяснили, что тот подлежит люстрации, но в итоге остался в должности, передает "Радио Свобода".

Дело в том, что во время Революции Достоинства Валендюк занимал должность заместителя начальника главного управления Генпрокуратуры Украины, а затем, в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Украины "Об очистке власти", попал под люстрацию.

"15 октября 2014 года, в день, когда вступил в силу закон о люстрации, Валендюк послал запрос в Генпрокуратуру Украины, подпадает ли он под увольнение. 16 октября ему ответили, что да. 17 октября Валендюк подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить его увольнение. И на следующий рабочий день, 20 октября, появилось судебное решение – запретить Генпрокуратуре увольнять прокурора Валендюка с занимаемой должности", – отмечалось тогда в "Схемах".

Во второй раз Валендюк заинтересовал журналистов уже в декабре 2017 года, когда его заметили у Админстрации Президента – на момент съемок он был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым, пишет "Украинская правда".

"Через пять дней Валендюк снова пришел на Банковую, а через две недели – 3 января 2017 – его назначили заместителем начальника управления организационно-аналитического обеспечения деятельности руководства департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры", – убеждали авторы материала.

Уже в апреле 2018 года менеджер группы реформы органов правопорядка "Реанимационного пакета реформ" Владимир Петраковский сообщил, что Валендюк претендует на должность директора территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве. В частности, в анкете Валендюк указал, что проходит военную службу по контракту, но не уточнил, в каких именно войсках.

К слову, во время разгара событий Евромайдана Валендюк получил награду от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

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"За день до расстрела Небесной сотни ему назначили денежную премию "за активное участие в решении насущных вопросов прокурорской деятельности в условиях сложной ситуации, которая возникла в Украине в связи с массовыми акциями протеста", – подчеркивают журналисты.

Карьеру прокурора Олег Валендюк начал в 1998 году в должности прокурора отдела общего надзора прокуратуры Винницкой области. В период с 2014-го до 2017 года он задекларировал 982,6 тысячи гривен зарплаты в органах прокуратуры.

Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Люстрация Петр Порошенко Президент Украины
Источник: 24 Канал
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