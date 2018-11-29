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      Порошенко назвал человека, который хочет сорвать выборы президента в 2019 году

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      Порошенко утверждает, что Путин хочет сорвать выборы Президента Украины-2019
      Порошенко утверждает, что Путин хочет сорвать выборы Президента Украины-2019 / 24 канал

      Украинский лидер Петр Порошенко считает, что единственный человек, который хочет помешать выборам президента в 2019 году, – это хозяин Кремля Владимир Путин.

      Такое заявление украинский гарант сделал в комментарии американскому телеканалу CNN.

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      Они (Россия – 24 канал) обвинили нас в том, что мы ввели военное положение для того, чтобы помешать президентским выборам. Поэтому, я хочу подчеркнуть, единственный человек, кто заинтересован в отмене или отсрочке президентских выборов – это Путин,
      – отметил он.

      Как объяснил Порошенко, вводя военное положение, Украина с одной стороны защищает собственные границы, а с другой – свою демократию.

      "Следовательно, по моей инициативе парламент проголосовал, чтобы президентские выборы состоялись 31 марта 2019 года. А я, как президент, верховный главнокомандующий и гарант Конституции, буду защищать не только наш суверенитет, но и наши свободу и демократию", – добавил политик.

      Напомним, 26 ноября после принятия закона о введении военного положения депутаты также приняли постановление о проведении очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года: за соответствующее решение проголосовали 298 депутатов. 28 ноября этот документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, поэтому он вступил в силу.

      Почему в Украине ввели военное положение?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азово–Керченском регионе – пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В Федеральной службе безопасности РФ, со своей стороны, заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.

      В связи с этим ночью на 26 ноября прошли заседания СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине. Впоследствии президент Украины Петр Порошенко поддержал соответствующее предложение военного комитета при СНБО и вынес этот вопрос на рассмотрение парламента. Вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения: соответствующее решение поддержали 276 депутатов. 28 ноября войнное положение в Украине начал действовать официально, хотя де-факто оно началось еще 26 ноября в 14:00 и продлится 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года.

      Воєнний стан, Порошенко, Парубій, Рада, указ
      Где начнет действовать военное положение в Украине

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Украина – Россия Новости России Петр Порошенко Владимир Путин Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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