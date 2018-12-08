Порошенко назвал дату, когда утвердит прекращение Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко назвал дату, когда подпишет принятый Верховной Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Да, по словам Порошенко, он подпишет соответствующий закон 10 декабря.

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Конечно, есть определенный символизм в прекращении, наконец, действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан. Это историческое событие. Равно, как и выход из СНГ,

– сказал президент.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Что известно про Договор о дружбе между Украиной и Россией?



Это соглашение, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 Президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции в Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны РФ как политически, так и практически.