17:02
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Порошенко назвал дату, когда утвердит прекращение Договора о дружбе с Россией

      211 Читати новину українською
      Порошенко назвал дату, когда окончательно утвердит прекращение Договора о дружбе с Россией
      Порошенко назвал дату, когда окончательно утвердит прекращение Договора о дружбе с Россией / Пресс-служба Президента Украины

      Президент Украины Петр Порошенко назвал дату, когда подпишет принятый Верховной Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

      Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

      Да, по словам Порошенко, он подпишет соответствующий закон 10 декабря.

      Читайте также: Прекращение действия Договора о дружбе с Россией – еще не полный разрыв с агрессором, – эксперт

      Конечно, есть определенный символизм в прекращении, наконец, действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан. Это историческое событие. Равно, как и выход из СНГ,
      – сказал президент.

      Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

      Что известно про Договор о дружбе между Украиной и Россией?

      Это соглашение, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 Президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции в Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны РФ как политически, так и практически.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости России Украина – Россия Новости политики Законодательство
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сегодня , 17:00 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 10
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сегодня , 17:00 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 4
      Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      сегодня , 16:03 Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      Блог Медіа 95
      До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      сегодня , 16:00 До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      Сергій Лещенко 155
      Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      сегодня , 13:17 Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      Яніна Ткачук 10715
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Как приготовить зефир: рецепты приготовления в домашних условиях
       4 августа , 16:12
      Массовая бойня в колледже Керчи: оккупанты цинично отказались платить компенсацию пострадавшей
       2 ноября , 10:01
      Полузащитник Динамо стал лучшим игроком УПЛ в августе
       4 сентября , 10:51
      Игроки Шахтера попали в сборную тура Лиги чемпионов – один из них поразил феноменальной оценкой
       29 ноября , 14:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук