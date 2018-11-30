Порошенко назвал главную цель атаки России по украинским кораблям на Азове

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что причины нападения России на Украину в Азове являются экономическими. По его словам, Кремль хочет задушить Украину своими ограничениями.

Такое заявление украинский гарант сделал в комментарии британскому телеканалу Sky News.

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В частности, он отметил, что два украинских порта сегодня находятся под блокадой Россию.

Они (Россия – 24 канал) хотят ударить по Украине, поскольку через Азов и наши порты мы экспортировали около 40% нашей индустриальной продукции. Это еще один шаг против Украины в дополнение к организованному Россией эмбарго (наложение государством запрета на ввоз из других государств товаров – 24 канал) – ранее они не покупали украинские продукты и выключали нам газ. Это все часть гибридной войны, которой Россия хочет атаковать нас,

– добавил Порошенко.

Итак, он подчеркивает, что таким образом Кремль хочет задушить Украину экономически.

Напомним, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, в последнее время Украина разорвала 48 договоров с Россией и еще собирается прекратить около 40 соглашений.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.