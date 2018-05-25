Порошенко назвал срок, когда рассчитывает на принятие закона об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что закон об Антикоррупционном суде Верховная Рада примет в июне.

Об этом он заявил во время заседания Национального инвестиционного совета 25 мая в Киеве.

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Порошенко заверил, что сразу после того, как Рада примет соответствующий закон, он его подпишет.

В июне Украина должна проголосовать, и я должен подписать этот важный законопроект. Он важен не для МВФ, он важен не для наших международных партнеров – он в первую очередь важен для Украины, для того доверия, которое мы завоевали в мире,

– подчеркнул Президент.

По его словам, окончательная версия законопроекта "будет согласована, в том числе и с иностранными партнерами" Украины.

"Мы должны найти достаточно сил, депутаты должны поддержать законопроект", – подытожил Порошенко.

Во время пленарного заседания 24 мая народные депутаты рассмотрели 1273 поправки из 1927 в законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде. Ранее стало известно, что этот важный закон могут принять без поправок Венецианской комиссии.