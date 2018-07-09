Порошенко назвал сумму убытков, нанесенных Украине российской агрессией

Президент Украины Петр Порошенко на саммите Украина - ЕС назвал сумму убытков, которые понесла Украина из-за российской агрессии. Глава государства подчеркнул, что экономический ущерб составляют 100 миллиардов евро.

Об этом Петр Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции вместе с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, передает пресс-служба главы государства.

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Несмотря на все сделанные подсчеты России, санкции заставляют Кремль платить огромную цену за свои международные преступления. И Кремль будет продолжать платить, пока не изменит свое поведение,

– отметил глава государства.

Он добавил, что участники саммита скоординировали дальнейшие действия с целью прекращения российской агрессии против Украины, которая уже унесла 10 тысяч жизней и принесла экономические потери в 100 миллиардов евро.