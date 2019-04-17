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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Порошенко не понял, что люди больше не верят словам, а ждут действий, – политолог

      10 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / globalsib.com

      Владимир Зеленский стал единоличным лидером предвыборной гонки, потому что штаб действующего президента не учел, что за последние годы в украинском обществе произошла девальвация слов политиков: люди больше не верят обещаниям, а ждут конкретных действий.

      Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев, комментируя результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласно которыми Зеленский опережает Порошенко на 47%.

      "Почему получилось так, что "Армия. Язык. Вера." закончились баночкой с мочой и тем, что президент врывается на ток-шоу к оппонентам? Порошенко не понял одного: за последние годы люди начали верить только действиям. Если бы президент хотел показать себя другим, то он должен был не ходить по эфирам, а освободить Супрун, Вьятровича, Семочко, заблокировать повышение тарифов. Это действия, которые лежат на поверхности. Но Порошенко настойчиво пытался выехать на словоблудии. И получил ответ от избирателей", – пояснил свою позицию эксперт.

      Второй момент, по его словам, это антирейтинг Порошенко и ложная ставка на критику оппонента.

      "Вся кампания президента строилась на том, какой плохой Зеленский. Это не дает результатов. "Марионетка, наркоман, идиоты" – это все дало обратный эффект и только мобилизовало электорат Зеленского", – отметил Золотарев.

      Эксперт утверждает, что сейчас в команде Порошенко уже не идет о победе. Цель – хотя бы минимизировать разрыв и увеличить поддержку президента до 30%.

      "Тогда остается шанс на реванш – осенью на парламентских выборах", – уточнил он и спрогнозировал, что в будущем парламенте может быть предпринята попытка ограничить полномочия новоизбранного президента.

      По словам Золотарева, в этом заинтересованы прежде всего олигархические кланы.

      "Если Зеленский попытается ломать систему, то олигархи будут защищаться", – отметил эксперт.

      По мнению политолога, если Зеленский действительно покажет, что готов работать на благо страны (будут приняты законы об импичменте, отмена неприкосновенности депутатов, референдум и проведены показательные процессы над главными коррупционерами), то общество поддержит Зеленского и он сможет отстоять свой пост и полномочия.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Социологическое исследование Петр Порошенко
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