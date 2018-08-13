22:32
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, сегодня
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко не выполнил обещание освободить всех пленников зимой 2018-го, – жена пленного

46 Читати новину українською
Родные добиваются освобождения пленников акциями
Родные добиваются освобождения пленников акциями / 24 канал

По словам жены военнопленного Александра Коринькова Юлии, накануне большого обмена в декабре 2017 года Порошенко дал обещание освободить всех украинских заложников из тюрем до 18 января 2018 года, но не выполнил его по сей день.

Об этом говорится в интервью 24 каналу: В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного.

Порошенко говорил, что приложит максимум усилий, чтобы освободить заложников, которых противоправно удерживают незаконные вооруженные формирования псевдореспублик. Заверил, что до 18 января 2018 года наши ребята будут дома. Но этого не произошло до сих пор,
– сказала Каринькова.

По ее словам, возможно освобождение приурочивали к государственным и религиозным праздникам, а потом к президентским выборам в европейских странах и крупным спортивным праздникам.

"Говорят, ждите выборов, чемпионатов, инаугураций, освободят!" – возмущается жена пленника.

Читайте также: К каким манипуляциям прибегнет Порошенко накануне нового политического сезона в Украине

Однако ее мужа вместе с военнопленными украинцами – спецназовцем Сергеем Глондарем и танкистом Богданом Пантюшенко – 1275 дней держат в плену боевики. Сейчас военные находятся в Донецком СИЗО в ужасных условиях.

Клопы. Тараканы. Протекает труба. Представьте, 12 января, зима: окно – наполовину стекло, наполовину клеенка ... И то ребята ее открывали на ночь, чтобы не заболеть туберкулезом. Холод, сырость, издевательства – вот что в том изоляторе,
– рассказала Коринькова.

Кроме этого, ни написать письмо, ни позвонить домой пленники не могут, потому что это, мол, не предусмотрено "законодательством" псевдореспублик.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Украинцы в плену РФ заложники Украина – Россия протесты Обмен пленными
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
сегодня, 22:22 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
сегодня, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
сегодня, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
сегодня, 20:30 Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
Олександра Устінова
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
сегодня, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Конец перемирия придет в последний день этого года, – военные
 25 декабря 2017 , 10:56
Турчинов назвал рекордную сумму на оборону в бюджете-2017
 25 декабря 2016 , 16:50
Топ-новости: Фоменко шокировал украинцев, Хорватия сенсационно била Испанию, Маркевич рассказал о будущем
 22 июня 2016 , 07:30
Топ-новости: "Шахтер" надолго потерял Срну, в Украину возвращается Лига чемпионов
 13 сентября 2016 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук