Порошенко не выполнил обещание освободить всех пленников зимой 2018-го, – жена пленного

По словам жены военнопленного Александра Коринькова Юлии, накануне большого обмена в декабре 2017 года Порошенко дал обещание освободить всех украинских заложников из тюрем до 18 января 2018 года, но не выполнил его по сей день.

Об этом говорится в интервью 24 каналу: В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного.

Порошенко говорил, что приложит максимум усилий, чтобы освободить заложников, которых противоправно удерживают незаконные вооруженные формирования псевдореспублик. Заверил, что до 18 января 2018 года наши ребята будут дома. Но этого не произошло до сих пор,

– сказала Каринькова.

По ее словам, возможно освобождение приурочивали к государственным и религиозным праздникам, а потом к президентским выборам в европейских странах и крупным спортивным праздникам.

"Говорят, ждите выборов, чемпионатов, инаугураций, освободят!" – возмущается жена пленника.

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Однако ее мужа вместе с военнопленными украинцами – спецназовцем Сергеем Глондарем и танкистом Богданом Пантюшенко – 1275 дней держат в плену боевики. Сейчас военные находятся в Донецком СИЗО в ужасных условиях.

Клопы. Тараканы. Протекает труба. Представьте, 12 января, зима: окно – наполовину стекло, наполовину клеенка ... И то ребята ее открывали на ночь, чтобы не заболеть туберкулезом. Холод, сырость, издевательства – вот что в том изоляторе,

– рассказала Коринькова.

Кроме этого, ни написать письмо, ни позвонить домой пленники не могут, потому что это, мол, не предусмотрено "законодательством" псевдореспублик.