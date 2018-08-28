Порошенко о заявлении Додона о диалоге: Ждем твердую позицию относительно независимости Украины

Украина также готова к диалогу, правда, прежде всего, Молдова должна признать территориальную целостность Украины, включая вопросы оккупированного Крыма.

Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко в рамках выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений.

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"На днях президент Молдовы заявил, что он готов к диалогу. Я со своей стороны тоже хочу заявить, что я всегда поддерживал такую ​​возможность. Мы имеем очень плодотворные отношения на межправительственном уровне", – отметил он.

По словам украинского гаранта, о вышеупомянутых словах хорошо известно главе государства Молдова, как и о ожиданиях президента Порошенко, официального Киева на совершенно четкую поддержку территориальной целостности, независимости Украины, включая Крым.

"Ждем соответствующую твердую позицию от наших соседей", – добавил Порошенко.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон, который является известным своей пророссийской позицией, заявлял, что открыт для любых контактов с Украиной.