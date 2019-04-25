Порошенко о законе о языке: это – еще один шаг на пути нашей ментальной независимости

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый 25 апреля закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению Томоса.

25 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. На украинском языке вынуждены разговаривать все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином государства.

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"Принятие Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины", – написал Порошенко на своей Facebook-странице.

Он отметил, что украинский язык – это символ нашего народа, государства и нации. Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народных депутатов – за голоса "за", и всех украинцев за поддержку.

Это – еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости,

– сказал Порошенко.