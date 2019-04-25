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      Порошенко о законе о языке: это – еще один шаг на пути нашей ментальной независимости

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      Петр Порошенко прокомментировал принятие закона об украинском языке
      Петр Порошенко прокомментировал принятие закона об украинском языке / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый 25 апреля закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению Томоса.

      25 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. На украинском языке вынуждены разговаривать все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином государства.

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      "Принятие Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины", – написал Порошенко на своей Facebook-странице.

      Он отметил, что украинский язык – это символ нашего народа, государства и нации. Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народных депутатов – за голоса "за", и всех украинцев за поддержку.

      Это – еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости,
      – сказал Порошенко.

      закон українська мова вимоги що передбачає

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Верховная Рада Законодательство Украинский язык языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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