Порошенко обогатился почти 40 миллионов: что известно об этих деньгах
У Президента Украины Петра Порошенко в который раз значительно выросли доходы. На этот раз украинский гарант обогатился 38,5 миллиона гривен
Соответствующие изменения он внес в свою электронную декларацию 22 марта. Заметим, что эти деньги Порошенко получил как дивиденды от публичной компании "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
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Как указал украинский гарант, средства он получил тремя траншами - 10 миллионов гривен, 13,5 миллионов гривен и 15 миллионов гривен.
Заметим, что это уже не первый раз "Прайм Эссетс Кэпитал" приносит значительные деньги Порошенко. В частности, с начала 2019 года политик как дивиденды от него получил 234,26 миллиона гривен. А за весь 2018 год фонд обогатил Порошенко дивидендами на 152,51 миллиона гривен.
Последний раз украинский лидер вносил подобные изменения в свою декларацию зимой – тогда он задекларировал около 118 миллионов гривен доходов, в том числе 26,2 миллионов гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал".
Порошенко владеет 100% акций "Прайм Эссетс Кэпитал". Также это фонд управляет его активами. Создан он был в 2015 году и до 2006 года он назывался "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Петра Порошенко".
Что такое недиверсифицированный инвестиционный фонд? Это инвестиционные фонды, структура активов которых не соответствует специальным требованиям. Отсутствие ограничений, установленных требованиями, позволяет осуществлять гибкое управление активами.
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30 окт 2016Порошенко обнародовал свои доходы