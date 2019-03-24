Порошенко обогатился почти 40 миллионов: что известно об этих деньгах

У Президента Украины Петра Порошенко в который раз значительно выросли доходы. На этот раз украинский гарант обогатился 38,5 миллиона гривен

Соответствующие изменения он внес в свою электронную декларацию 22 марта. Заметим, что эти деньги Порошенко получил как дивиденды от публичной компании "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Читайте также: Какие безумные богатства проигнорировало НАЗК в декларациях чиновников

Как указал украинский гарант, средства он получил тремя траншами - 10 миллионов гривен, 13,5 миллионов гривен и 15 миллионов гривен.

Заметим, что это уже не первый раз "Прайм Эссетс Кэпитал" приносит значительные деньги Порошенко. В частности, с начала 2019 года политик как дивиденды от него получил 234,26 миллиона гривен. А за весь 2018 год фонд обогатил Порошенко дивидендами на 152,51 миллиона гривен.

Последний раз украинский лидер вносил подобные изменения в свою декларацию зимой – тогда он задекларировал около 118 миллионов гривен доходов, в том числе 26,2 миллионов гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал".

Порошенко владеет 100% акций "Прайм Эссетс Кэпитал". Также это фонд управляет его активами. Создан он был в 2015 году и до 2006 года он назывался "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Петра Порошенко".

Что такое недиверсифицированный инвестиционный фонд?​ Это инвестиционные фонды, структура активов которых не соответствует специальным требованиям. Отсутствие ограничений, установленных требованиями, позволяет осуществлять гибкое управление активами.