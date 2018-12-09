Порошенко обратился к главе УПЦ МП с важной просьбой из-за агрессии РФ

Президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию с просьбой помочь в освобождении украинских моряков, которых Россия захватила в Азовском море и удерживает в московском СИЗО.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

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По словам главы государства, он будет использовать все возможности, чтобы освободить 24 украинских моряков из российского плена. Именно поэтому, он обратился за помощью к митрополиту Онуфрию.

Имел разговор с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть наших моряков,

– рассказал Порошенко.

Президент напомнил, что после нападения России на украинские корабли, он пытался связаться с Владимиром Путиным, чтобы получить объяснения по гаи ВС РФ. Однако, глава Кремля не захотел с ним общаться.

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", – добавил он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

"Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", – подытожил Порошенко.

Вчора і позавчора мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути наших моряків pic.twitter.com/BksqtHMbo8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 декабря 2018 г.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что судьбу украинских моряков, которых захватили в плен россияне вблизи Керченского пролива, в РФ будут решать после суда над ними.

В ответ на это заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Украина не признает и никогда не будет признавать российских судилищ над украинскими моряками, которых РФ незаконно захватила в плен в Азовском море. По ее словам, украинская сторона будет пытаться освободить моряков и будет делать все, чтобы причастные к обстрелу украинских кораблей и к этим судилищам понесли жесткие наказания.

Что известно о событиях в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Нескольким из них пришлось срочно делать оперативные вмешательства. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.