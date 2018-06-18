Порошенко обсудит с лидерами ЕС угрозы России в Черном и Азовском морях

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует 9 июля в ходе саммита "Украина - ЕС" обсудить с лидерами Евросоюза угрозы, создаваемые Россией в Черном и Азовском морях.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС относительно новым вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", – говорится в сообщении Порошенко.

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Президент также похвалил решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против России.

Напомним, 18 июня Совет Евросоюза в год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.