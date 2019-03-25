20:05
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Порошенко обвинили в причастности к убийству в Молдове: забавная реакция соцсетей на фейк

      100 Читати новину українською
      Реакция соцсетей на фейк
      Реакция соцсетей на фейк / Фото из открытых источников

      В программе "Украинский сенсации", которая вышла в эфире телеканала "1+1" 23 марта, молдавский политик Ренато Усатый обвинил Петра Порошенко в возможной причастности к гибели родного брата Михаила в Молдове. Отметим, что похожую информацию российские СМИ активно распространяли еще в 2017 году.

      Пользователи Facebook негативно отреагировали на фейк в эфире украинского телеканала и создали немало забавных мемов на эту тему.

      Читайте также: Прием Бойко и Медведчука в Москве: возмущенная реакция соцсетей

      В частности, координатор проекта "Информационные войска" Святослав Батов опубликовал на своей странице в соцсети подборку заголовков, которые "советует" использовать "1 + 1" в последнюю неделю перед выборами.

      "Какой ожесточенной бы ни была политическая борьба между кандидатами, трогать семью нельзя. Тем более погибших родственников политика", – подчеркнул он.


      Реакция соцсетей на фейк​ // Sviatoslav Batov


      Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov


      Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov


      Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov


      Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov

      Многие пользователи высмеяли обвинения в сторону действующего президента Украины и активно шутят об этом.

      blog_ava
      Прихватил секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону пророссийских боевиков
      сегодня
      1175
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сегодня , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 64
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сегодня , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 67
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      265
      Налоговый рай: как специалисты предлагают поменять фискальную систему Украины
      сегодня , 19:01 Налоговый рай: как специалисты предлагают поменять фискальную систему Украины
      Яніна Ткачук 144
      На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты
      сегодня , 18:02 На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты
      Інна Жолобович 809
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      В Северодонецке задержали бойца "Миротворца"
       14 августа 2016 , 15:18
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Яблонец – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
       5 октября 2018 , 00:49
      Столичная власть хочет поставить 30 механизированных паркингов в Киеве
       26 февраля , 15:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук