Порошенко обвинили в причастности к убийству в Молдове: забавная реакция соцсетей на фейк

В программе "Украинский сенсации", которая вышла в эфире телеканала "1+1" 23 марта, молдавский политик Ренато Усатый обвинил Петра Порошенко в возможной причастности к гибели родного брата Михаила в Молдове. Отметим, что похожую информацию российские СМИ активно распространяли еще в 2017 году.

Пользователи Facebook негативно отреагировали на фейк в эфире украинского телеканала и создали немало забавных мемов на эту тему.

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В частности, координатор проекта "Информационные войска" Святослав Батов опубликовал на своей странице в соцсети подборку заголовков, которые "советует" использовать "1 + 1" в последнюю неделю перед выборами.

"Какой ожесточенной бы ни была политическая борьба между кандидатами, трогать семью нельзя. Тем более погибших родственников политика", – подчеркнул он.



Реакция соцсетей на фейк​ // Sviatoslav Batov



Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov



Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov



Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov



Реакция соцсетей на фейк // Sviatoslav Batov

Многие пользователи высмеяли обвинения в сторону действующего президента Украины и активно шутят об этом.