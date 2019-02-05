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      Порошенко очертил пять ключевых направлений экономического роста Украины

      6 Читати новину українською
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Скриншот

      Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост государства.

      В своем Twitter он также перечислил эти основные направления.

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      Первым главным направлением президент определил агросектор, отметив, что в 2018 году в Украине было собрано 70 миллионов тонн зерна. Это позволило стране занять место среди десятки производителей зерна в мире и войти в тройку крупнейших экспортеров.

      Вторым важным для роста экономики государства направлением президент считает ИТ сферу. Порошенко подчеркнул, что следует сосредоточиться на развитии собственных стартапов, вместо того, чтобы делать продукты для рынков других стран.

      Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT, создавая 4 процента ВВП. И каждый из них – средний класс с высокой зарплатой и возможностями,
      – сказал президент.

      Третье направление – индустриализация. Порошенко заявил, что залогом эффективного развития этого направления является "повышение уровня прямых иностранных инвестиций и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт".

      Четвертым ключевым направление, развитие которого обеспечит экономический рост – мощные инфраструктурные проекты.

      Место Украины на географической карте мира является залогом и гарантией, что уникальные логистические возможности обеспечат опережающий рост,
      – сказал Порошенко.

      Пятым и последним главным направлением президент назвал туризм.

      "Я убежден, что каждый иностранный турист, приехавший в Украину, сразу же влюбляется в нее. Другой такой красивой страны, как Украина, нет. Но в структуре ВВП туризм сейчас дает – 1,5%. А в среднем в мире – 10 %. Сколько нам много можно расти! ", – отметил он.

      Смотрите видео: Петр Порошенко – "Свобода слова"

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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