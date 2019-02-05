Порошенко очертил пять ключевых направлений экономического роста Украины

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост государства.

В своем Twitter он также перечислил эти основные направления.

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Первым главным направлением президент определил агросектор, отметив, что в 2018 году в Украине было собрано 70 миллионов тонн зерна. Это позволило стране занять место среди десятки производителей зерна в мире и войти в тройку крупнейших экспортеров.

Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший – це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Вторым важным для роста экономики государства направлением президент считает ИТ сферу. Порошенко подчеркнул, что следует сосредоточиться на развитии собственных стартапов, вместо того, чтобы делать продукты для рынков других стран.

Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT, создавая 4 процента ВВП. И каждый из них – средний класс с высокой зарплатой и возможностями,

– сказал президент.

Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них – середній клас з високою з/п і можливостями — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Третье направление – индустриализация. Порошенко заявил, что залогом эффективного развития этого направления является "повышение уровня прямых иностранных инвестиций и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт".

Третя позиція - це індустріалізація. І зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку pic.twitter.com/udbFCxusfQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Четвертым ключевым направление, развитие которого обеспечит экономический рост – мощные инфраструктурные проекты.

Место Украины на географической карте мира является залогом и гарантией, что уникальные логистические возможности обеспечат опережающий рост,

– сказал Порошенко.

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти. Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Пятым и последним главным направлением президент назвал туризм.

"Я убежден, что каждый иностранный турист, приехавший в Украину, сразу же влюбляется в нее. Другой такой красивой страны, как Украина, нет. Но в структуре ВВП туризм сейчас дает – 1,5%. А в среднем в мире – 10 %. Сколько нам много можно расти! ", – отметил он.

І п’ятий напрямок – туризм. Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає – 1,5%. А в середньому у світі – 10%. Скільки нам багато можна рости! — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

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