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Порошенко одобрил закон об интеллектуальной собственности УЕФА во время финала ЛЧ-2018

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Порошенко подписал закон об интеллектуальной собственности УЕФА во время финала ЛЧ-2018
Порошенко подписал закон об интеллектуальной собственности УЕФА во время финала ЛЧ-2018 / Укринформ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018", принятый Верховной Радой 22 мая 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Целью этого закона является определение системы основных мероприятий, направленных на создание надлежащих условий для обеспечения охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, а также на предотвращение паразитического маркетинга во время проведения финала Лиги Чемпионов 2018 года.

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Новый закон даст возможность на государственном уровне усовершенствовать процесс организации и проведения в Украине финала Лиги Чемпионов УЕФА и финала женской Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года путем урегулирования отношений по приобретению прав интеллектуальной собственности УЕФА, которые непосредственно связаны с проведением этого чемпионата, осуществления защиты и охраны этих прав.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает силу в день завершения чрезвычайного периода (1 июня 2018 года).

Отметим, что это не коснется пункта, которым вводится административная ответственность за продажу уполномоченным лицом билетов на финальные матчи Лиги Чемпионов УЕФА или Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, что теряет силу 31 декабря 2018 года.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 состоится в Киеве 26 мая. Решающий футбольный матч начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21:45.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости спорта Лига чемпионов УЕФА Законодательство Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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