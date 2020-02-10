Порошенко устроил себе отдых во Франции за 700 тысяч гривен

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова устроил себе роскошный отдых. На этот раз политик побывал во Франции, а на поездку потратил 712 тысяч гривен.

Соответствующие данные о поездке Порошенко внес в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

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В его декларации дважды указаны расходы на отдых во Франции. Так, 28 января пятый президент заплатил за туристические услуги 514,6 тысячи гривен, а 5 февраля – еще 197,4 тысячи. Однако, пока неизвестно, где именно отдыхал Порошенко и за какие туруслуги потратил такую ​​кругленькую сумму денег.

Также в декларации нардеп указал 547 тысяч гривен дохода, которые он получил от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.



Данные из декларации Петра Порошенко / скриншот

Куда Порошенко ездит отдыхать?

Пятый президент пытается масимально скрыть информацию о своих отдыхах с семьей. Но нет ничего тайного, что бы не стало явным.