Порошенко устроил себе отдых во Франции за 700 тысяч гривен
Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова устроил себе роскошный отдых. На этот раз политик побывал во Франции, а на поездку потратил 712 тысяч гривен.
Соответствующие данные о поездке Порошенко внес в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.
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В его декларации дважды указаны расходы на отдых во Франции. Так, 28 января пятый президент заплатил за туристические услуги 514,6 тысячи гривен, а 5 февраля – еще 197,4 тысячи. Однако, пока неизвестно, где именно отдыхал Порошенко и за какие туруслуги потратил такую кругленькую сумму денег.
Также в декларации нардеп указал 547 тысяч гривен дохода, которые он получил от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.
Данные из декларации Петра Порошенко / скриншот
Куда Порошенко ездит отдыхать?
Пятый президент пытается масимально скрыть информацию о своих отдыхах с семьей. Но нет ничего тайного, что бы не стало явным.
- На новогодне-рождественские праздники в 2018 году Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивах. Эту поездку долго обсуждало украинское общество, ведь политик потратил на райский отдых в пятизвездочном отеле не менее 500 тысяч долларов (14 миллионов гривен).
- В оправдание Порошенко его невестка Юлия тогда сказала, что президент очень много работает и заслуживает отпуск на Мальдивах.
- Уже после завершения срока президентства, в августе 2019 года, Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию.
- Также политик любил отдыхать в президентских резиденциях под Киевом и в Карпатах. Так, Новый 2019 год Порошенко с семьей встречал в элитной резиденции "Синегора" в селе Гута на Прикарпатье.