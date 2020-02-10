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      Порошенко устроил себе отдых во Франции за 700 тысяч гривен

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      Порошенко в начале 2020 года отдыхал во Франции / Фото 24 канала

      Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова устроил себе роскошный отдых. На этот раз политик побывал во Франции, а на поездку потратил 712 тысяч гривен.

      Соответствующие данные о поездке Порошенко внес в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

      Интересно: Порошенко после допроса в ГБР заявил, что за ним следят следователи: видео

      В его декларации дважды указаны расходы на отдых во Франции. Так, 28 января пятый президент заплатил за туристические услуги 514,6 тысячи гривен, а 5 февраля – еще 197,4 тысячи. Однако, пока неизвестно, где именно отдыхал Порошенко и за какие туруслуги потратил такую ​​кругленькую сумму денег.

      Также в декларации нардеп указал 547 тысяч гривен дохода, которые он получил от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.


      Данные из декларации Петра Порошенко / скриншот

      Куда Порошенко ездит отдыхать?

      Пятый президент пытается масимально скрыть информацию о своих отдыхах с семьей. Но нет ничего тайного, что бы не стало явным.

      • На новогодне-рождественские праздники в 2018 году Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивах. Эту поездку долго обсуждало украинское общество, ведь политик потратил на райский отдых в пятизвездочном отеле не менее 500 тысяч долларов (14 миллионов гривен).
      • В оправдание Порошенко его невестка Юлия тогда сказала, что президент очень много работает и заслуживает отпуск на Мальдивах.
      • Уже после завершения срока президентства, в августе 2019 года, Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию.
      • Также политик любил отдыхать в президентских резиденциях под Киевом и в Карпатах. Так, Новый 2019 год Порошенко с семьей встречал в элитной резиденции "Синегора" в селе Гута на Прикарпатье.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики е-декларирование Отдых Деньги Новости Франции
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