Порошенко откроет в Польше мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук поляков

Президент Украины Петр Порошенко 8 июля посетит с рабочим визитом Польшу, где откроет мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук так называемых польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Об этом говорится на официальном сайте Президента Ураины.

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Мемориал погибшим украинцам откроют в селе Сагрынь Люблинского воеводства. Также президент примет участие в богослужении за погибшими украинцами.

"Петр Порошенко посетит Закарпатскую область с целью участия в мероприятиях по чествованию памяти украинцев – жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поедет в Польшу по приглашению украинской общины.

В то же время, как сообщила пресс-служба президента Польши Анджея Дуды, 8 июля он посетит Луцк, где в Соборе святых апостолов Петра и Павла примет участие в мессе по полякам, погибшим во время Волынской трагедии.

Что такое Закон об институте национальной памяти?Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.