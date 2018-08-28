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Порошенко отметил важную роль Авдеевского коксохима в жизни Авдеевки

23 Читати новину українською
Порошенко посетил АКХЗ
Порошенко посетил АКХЗ / metinvestholding.com

Президент Украины Петр Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку и отметил огромный вклад Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Группы Метинвест в развитие и жизнеобеспечение города.

Об этом говорится на сайте Метинвеста.

В августе начал работать газопровод "Очеретино-Авдеевка". Финансовую поддержку обеспечил АКХЗ совместно с городскими властями. На строительство жизненно необходимого городу объекта Авдеевский коксохим направил около 29 млн грн.

Ведь ситуация была критическая. Газопровод, который обеспечивал подачу газа жителям города и соседних населенных пунктов, был поврежден в результате боевых действий в июне 2017 года. Через месяц началось строительство нового магистрального газопровода "Очеретино-Авдеевка" на подконтрольной Украине территории. А в августе текущего года возобновилась подача газа в Авдеевку.

Градообразующее предприятие – это не только производство. Это и рабочие места, и тепло, и функционирование города, и, безусловно, ответственная позиция власти по отношению к украинскому производителю. Что мы видим сейчас: АКХЗ набирает новых сотрудников, создает новые рабочие места на украинском производстве,
– сказал во время посещения Петр Порошенко.

С момента начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году АКХЗ подвергался обстрелу более трехсот раз, больше двухсот раз предприятие было обесточено. В результате интенсивных обстрелов в августе 2014 года Авдеевский коксохим остался без энергоснабжения и вынужден был законсервировать часть производства. Лишь в мае 2017 года завод смог работать на полную мощность.

При поддержке АКХЗ за последний год обновлены три общеобразовательные школы и три детских сада, линейная поликлиника, а городской автопарк пополнен современным пассажирским автобусом. Завершается ремонт неврологического отделения единственной в городе больницы. Более 100 горожан получили строительные материалы для восстановления своих домов, которые пострадали от обстрелов. Также в этом году завод инициировал конкурс проектов по благоустройству придомовой территории "превратят Авдеевку вместе".

"В Авдеевке официально и бесповоротно есть газ. И если до сих пор слова благодарности были от горожан и жителей близлежащих сел, сегодня они были от Президента Украины Петра Порошенко. Это результат больших совместных усилий власти и бизнеса, где главный результат – надежное обеспечение газом наших жителей. В прошлом году решена проблема электроснабжения, в этом – газ. Есть еще один нерешенный пока вопрос – надежное обеспечение водой – но я уверен, что и он будет решен", – генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

Теги: Петр Порошенко Авдеевка Финансы Электроэнергия угольная промышленность металургия
Источник: 24 Канал
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