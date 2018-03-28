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Порошенко отреагировал на трагедию в Кемерово: Мы должны держать наше сердце открытым

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Трагедия в Кемерово
Трагедия в Кемерово / " Коммерсантъ"

В связи со смертью людей во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выразил свои соболезнования Президент Украины Петр Порошенко.

Слова соболезнования Глава государства высказал во время встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".

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"Мир и Украина проходят непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли на Донбассе, в Сирии и в Кемерово. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", – сказал Порошенко.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Количество погибших во время пожара достигло 64-х человек.

Теги: Пожар в Кемерово Новости Украины Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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